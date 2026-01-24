Due nuovi pneumatici firmati Continental

Continental presenta due nuovi pneumatici, rafforzando la propria presenza nel settore delle due ruote. In occasione del Motor Bike Expo 2026, evento internazionale che si svolge a Verona fino a domani, l’azienda conferma il suo impegno nell’innovazione e nella qualità dei prodotti. Questi pneumatici sono pensati per offrire affidabilità e prestazioni elevate, rispondendo alle esigenze di motociclisti e appassionati.

Continental è tra i protagonisti dell’edizione 2026 del Motor Bike Expo, l’evento globale dedicato al mondo moto in programma fino a domani presso il polo fieristico di Verona. Allo stand Continental (pad. 6 stand 18AB) gli oltre 170mila visitatori potranno vedere e toccare con mano i nuovi prodotti del brand. Tra le novità più attese il ContiSportAttack 5, lo pneumatico supersport che combina un Dna da circuito con la versatilità per la guida su strada, dotato di un’eccezionale aderenza, maggiore tenuta in curva, risposta di sterzo precisa e brevissimi tempi di entrata in temperatura. E la nuova versione del TKC 80, prodotto off-road con disegno innovativo, dotato di mescola e carcassa ottimizzata per offrire la sicurezza, controllo e piacere di guida su ogni terreno, strada e fuoristrada e bagnato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Due nuovi pneumatici firmati Continental Leggi anche: Continental: due nuovi pneumatici supersport e off-road per il 2026 Leggi anche: Due nuovi misteri firmati Riccardo Landini: presentazione a Palazzo Farnese Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Test pneumatici invernali 2025: 31 modelli, 19 criteri – vincitori chiari e sconfitti pericolosi! Metzeler ad Eicma 2025 con tre nuovi pneumaticiMetzeler sarà presente ad Eicma 2025, in programma a Milano dal 4 al 9 novembre, con tre novità come i supersportivi Sportec 01 e Sportec 01 Rs, oltre al nuovo Karoo 4 Street, pneumatico da enduro ... ansa.it Pneumatici, Michelin lancia due novità nel segmento All SeasonMILANO (ITALPRESS) – Tra i pneumatici, il segmento degli All Season è quello con più ampi spazi di manovra per soddisfare le richieste di un pubblico sempre più eterogeneo. In quest’ottica Michelin ha ... iltempo.it Abbiamo una vasta scelta di pneumatici, nuovi ed usati, per tutte le tipologie d'auto, sia per le City Car, sia per auto sportive che per auto con misure fuori dagli standard. 0686206694 Via Lione, 34/40 – Roma [email protected] www.gommistapne - facebook.com facebook

