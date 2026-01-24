Droga maxi controlli con elicottero e squadre speciali | 6 arresti smantellati 15 bivacchi trovato di tutto

Nella recente operazione dei carabinieri, sono stati effettuati intensi controlli antidroga con l'uso di elicotteri, squadre speciali e unità cinofile. Dopo due settimane di attività, sono stati arrestati sei persone, smantellati quindici bivacchi e sequestrate varie sostanze. L'operazione ha rafforzato la presenza delle forze dell'ordine sul territorio, contribuendo a contrastare il fenomeno dello spaccio e a garantire maggiore sicurezza.

Sono terminate ieri due settimane di controlli straordinari antidroga dei carabinieri, con l'impiego di molti uomini, unità cinofile e anche l'impiego di un elicottero. L'area sotto osservazione è stata ancora una volta quella delle Cerbaie, nel Comune di Fucecchio, nota da anni come il 'bosco della droga', per il traffico e lo spaccio ingente di stupefacenti che avviene in quell'area. Sequestrati 14 telefoni cellulari e numerosissimi gli assuntori di stupefacenti segnalati alla locale prefettura, con contestuale ritiro della patente di guida.

