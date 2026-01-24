droga in casa arrestato 29enne nel napoletano

I carabinieri di Quarto hanno arrestato Vincenzo Castaldo, 29 anni del Napoletano, per detenzione di sostanze stupefacenti in casa. L’intervento si inserisce nelle attività di controllo sul territorio per contrastare il traffico di droga e garantire la sicurezza dei cittadini. L’arresto testimonia l’impegno delle forze dell’ordine nel mantenere un ambiente più sicuro e rispettoso della legge.

Tempo di lettura: < 1 minuto I carabinieri di Quarto hanno arrestato Vincenzo Castaldo, 29enne del posto. Nell’abitazione dell’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari per altro reato, sono stati rinvenuti e sequestrati quattro panetti di hashish per un peso complessivo di 106 grammi e 28 dosi di cocaina. I militari hanno trovato anche un bilancino di precisione e alcuni coltelli ancora intrisi di sostanza stupefacente. Sequestrati anche 60 euro. L’uomo è in attesa di giudizio con rito direttissimo. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

