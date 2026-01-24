Droga dall' Estero verso le Marche blitz in tutta Italia | ordinanza eseguita anche a Bari

Nella mattinata di oggi, le forze dell'ordine hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare a Bari, nell'ambito di un'operazione che ha smantellato un'organizzazione albanese dedita al traffico di droga verso le Marche. L'indagine ha portato all'arresto di nove persone e ha coinvolto attività transnazionali con vertici operativi in Svizzera. L'intervento si inserisce in un più ampio blitz che ha interessato diverse regioni italiane.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.