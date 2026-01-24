Droga dall' Estero verso le Marche blitz in tutta Italia | ordinanza eseguita anche a Bari
Nella mattinata di oggi, le forze dell'ordine hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare a Bari, nell'ambito di un'operazione che ha smantellato un'organizzazione albanese dedita al traffico di droga verso le Marche. L'indagine ha portato all'arresto di nove persone e ha coinvolto attività transnazionali con vertici operativi in Svizzera. L'intervento si inserisce in un più ampio blitz che ha interessato diverse regioni italiane.
C'è anche Bari nell'ordinanza che ha portato a 9 misure cautelari ai danni di presunti componenti di un'organizzazione albanese dedita al traffico di sostanze stupefacenti verso le marche, con vertici operativi in Svizzera, smantellata alle prime luci dell'alba nel corso di un blitz. L'operazione.🔗 Leggi su Baritoday.it
