Dove vedere in tv Nadia Battocletti al Campaccio 2026 | orario programma streaming

Scopri dove seguire in tv e in streaming Nadia Battocletti al Campaccio 2026. In questa guida troverai orario, programma e modalità di visione dell’evento, che si svolgerà domenica 25 gennaio a San Giorgio su Legnano. Un appuntamento importante nel calendario dell’atletica italiana, con la partecipazione della campionessa, protagonista del 69° Campaccio Cross Country.

Nadia Battocletti è indubbiamente la donna copertina del 69° Campaccio Cross Country, che si terrà domenica 25 gennaio a San Giorgio su Legnano (Milano). La campionessa europea in carica di corsa campestre punta al secondo successo consecutivo nella classicissima lombarda valevole come tappa Gold del circuito World Athletics Cross Country Tour. In attesa di proiettarsi definitivamente verso le gare indoor, la fuoriclasse trentina reciterà un ruolo da protagonista al Campaccio (sulla distanza di circa 6 km) sfidando soprattutto le burundesi Francine Niyomukunzi (vincitrice dell’edizione 2024) e Micheline Niyomahoro ma anche Elvanie Nimbona, che ha da poco ottenuto la cittadinanza italiano dopo il quarto posto di un anno fa. 🔗 Leggi su Oasport.it

