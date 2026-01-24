Domenica 25 gennaio alle ore 15, si affrontano Conegliano e Scandicci nella finale della Coppa Italia di volley femminile 2026. La partita sarà trasmessa in diretta TV e in streaming, con dettagli su canali e orario disponibili per seguire l’evento. Un appuntamento importante per gli appassionati di volley che desiderano seguire da vicino questa sfida tra due club di alto livello.

Conegliano e Scandicci si affronteranno nella finale della Coppa Italia 2026 di volley femminile, che si disputerà domenica 25 gennaio (ore 15.00) al Pala Inalpi di Torino. Nel capoluogo piemontese andrà in scena il confronto tra la prima e la seconda forza della Serie A1, nonché la rivincita dell’atto conclusivo del Mondiale per Club conquistato dalla Savino Del Bene: si preannuncia un confronto particolarmente equilibrato, avvincente e appassionante, con un esito potenzialmente molto aperto. Le Pantere si presenteranno all’appuntamento dopo aver sconfitto Novara per 3-0 e andranno a caccia della settimo sigillo consecutivo, l’ottavo della propria storia (si tratta della decima finale di fila per la corazzata veneta). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv Conegliano-Scandicci, Finale Coppa Italia volley femminile 2026: orario, canale, streaming

