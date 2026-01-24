Sepehr, come molti altri, rappresenta il volto di una tragedia più ampia. Nella strada, sacchi neri e volti di giovani vittime del regime iraniano si mescolano in un’immagine di dolore e perdita. Questa narrazione testimonia il dramma di famiglie che cercano risposte e giustizia, evidenziando la crudeltà di un sistema repressivo e il desiderio di trovare il proprio figlio tra le vittime.

Sacchi neri. A decine, ammonticchiati in strada, aperti quel poco che basta per mostrare i volti di ragazzi e ragazze, tutti giovani, uccisi dal sanguinario regime dell'ayatollah Ali Khamenei. Sono l'immagine simbolo delle proteste che hanno infiammato l'Iran, e anche se le manifestazioni sembrano essersi esaurite, dal Paese continuano a provenire testimonianze di chi è stato colpito direttamente dalla violenza dei pasdaran. Su Instagram è stato pubblicato un video, girato da un uomo che sta cercando suo figlio Sepehr. Vaga tra i cadaveri, in strade ed edifici trasformati in mattatoi, assieme a tanti altri padri e madri, fratelli, sorelle e amici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Dove sei, Sepehr?". Il dolore di un padre che cerca il figlio ucciso dagli ayatollah

