Oggi alle 17.30 nella Sala del Podestà a Pratovecchio, Carmen Pellegrino presenta il suo nuovo libro,

Oggi alle ore 17.30 nella Sala del Podestà a Pratovecchio arriva Carmen Pellegrino con il suo " Dove la luce " edito da La nave di Teseo 2024. Un romanzo che esplora temi di memoria e contemporaneità attraverso la storia di un uomo, Milo, a Roma negli anni ‘80, con il titolo ispirato a un verso di Ungaretti e ricche citazioni letterarie. L’evento si inserisce all’interno del primo anno del Festival “Scrittori in Circolo”, la rassegna di incontri letterari a cura della Rete Documentaria Aretina dai comuni aderenti, in collaborazione con i Circoli di lettura della provincia di Arezzo, con il sostegno della Regione Toscana e grazie anche alla Libreria Feltrinelli di Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Dove la luce", la storica Carmen Pellegrino a Scrittori in circolo

“Scrittori in Circolo”: la lettura diventa festival nelle biblioteche della provincia“Scrittori in Circolo” è un festival di incontri letterari promosso dalla Rete Documentaria Aretina e le biblioteche di undici Comuni della provincia di Arezzo.

Leggi anche: C’è ‘Scrittori in Circolo’. Gli autori top in biblioteca

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Dove la luce, la storica Carmen Pellegrino a Scrittori in circolo; La Valle dei Templi, dove la luce antica guida la sostenibilità del futuro; Una casa di 387 mq usa volumi di cemento e vuoti spaziali per catturare e guidare la luce; Il Papa: portiamo insieme luce dove si è tentati dalla disperazione.

La Niña: Sanremo decide dove puntare la luce e dove toglierlaSi è fatto un gran parlare della lista dei 30 big in gara al prossimo Festival di Sanremo... almeno quanto si è parlato dei cosiddetti esclusi. In questo secondo caso, tra i nomi più citati c'è ... rockol.it

Maranta, dove posizionare e quanto bagnare la pianta della preghieraLa Maranta leuconeura, meglio conosciuta come pianta della preghiera, deve il suo soprannome al curioso comportamento delle foglie che la sera si sollevano come mani giunte, seguendo il ciclo ... dilei.it

Gli scavi condotti a Fano hanno portato alla luce i resti della Basilica di Vitruvio, unica opera progettata dal grande architetto romano. Una scoperta storica per l'archeologia e il patrimonio culturale del nostro Paese. - facebook.com facebook