Douvikas, arrivato in Serie A nel gennaio 2025, si racconta a Sportweek condividendo le sue impressioni sul nuovo ambiente. L’attaccante greco parla delle somiglianze tra il paesaggio italiano e quello della Grecia, e riflette sul suo percorso, menzionando l’influenza di Fabregas e l’apprendimento sotto la guida di Benitez. Un’introduzione sobria che offre uno sguardo autentico sulla sua esperienza e sulle sue opinioni.

Per imperscrutabili motivi vi è venuto improvviso lo sfizio di sapere se la fisionomia di Anastasios Douvikas, Tasos per tutti, conferma il vecchio detto popolare secondo il quale "italiani e greci, una faccia, una razza"? Vi accontentiamo subito: il ventiseienne ateniese potrebbe tranquillamente essere scambiato per uno nato dalle nostre parti, diciamo dal Piemonte in giù. D'altra parte, i suoi capelli scurissimi e gli occhi neri potrebbero appartenere a un rappresentante di uno qualsiasi dei popoli che si affacciano sul Mediterraneo. Ma non è per questo che il centravanti del Como sembra giocare in A da sempre, e invece ci è arrivato solo a febbraio di un anno fa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Douvikas: "Como mi ricorda le spiagge della Grecia. Fabregas un genio, ma ho imparato da Benitez"

