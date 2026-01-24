doppio impegno per le ragazze della gea

Le ragazze della Gea Grosseto tornano in zona playoff nel campionato di serie C, dopo aver battuto l’Altopascio con il risultato di 41-40. La partita, caratterizzata da numerosi errori al tiro, ha richiesto un impegno costante da entrambe le squadre. Con questa vittoria, la squadra si conferma tra le migliori del campionato, continuando a lavorare con determinazione in vista delle prossime sfide.

La squadra femminile della Gea Grosseto torna in zona playoff nel campionato di serie C, superando (41-40 il finale) la formazione dell’ Altopascio, al termine di una partita non bella, caratterizzata da molti errori al tiro da una parte dall’altra. Le ragazze di Luca Faragli, però, con un buon secondo tempo sono riuscite a spuntarla e ad avere la meglio su un avversario fisico, che aveva in qualche maniera trovato i punti per rimanere in vantaggio nella prima frazione. Intanto, doppio impegno per le ragazze biancorosse nel fine settimana. Il quintetto sarà di scena oggi al Palasport di via Austria, alle 18, contro la Pallacanestro Femminile Montecatini, per la prima giornata di ritorno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Calendario Inter, ufficiale data e orario della 23a e 24a giornata: doppio impegno alle 18La Serie A ha reso noto il calendario ufficiale delle gare della 23ª e 24ª giornata, con doppio impegno alle ore 18.

Italia Under 16, 5 bianconeri convocati per le amichevoli col Portogallo: ecco i nomi di Pasqual per il doppio impegnoCinque giovani talenti della Juventus sono stati convocati per le amichevoli dell'Italia Under 16 contro il Portogallo, che si disputeranno a Coverciano.

