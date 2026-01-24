Dopo Giovane caccia all’esterno | tutti i nomi sul tavolo

Il Napoli prosegue le valutazioni per le prossime operazioni di mercato, con l’obiettivo di rafforzare la rosa. In questo contesto, si stanno analizzando diverse opzioni, valutando attentamente le possibilità di intervento. La società mantiene un approccio ponderato e strategico, senza fretta, per garantire le scelte più adeguate alle esigenze della squadra. La pianificazione degli acquisti resta al centro delle decisioni future, con attenzione ai dettagli e alle opportunità di mercato.

Il Napoli continua a riflettere sulle prossime mosse di mercato, ma una certezza ormai c'è: dopo Giovane Santana do Nascimento, arriverà anche un esterno offensivo. Le uscite di Lorenzo Lucca e Noa Lang hanno infatti svuotato il reparto, rendendo necessario un innesto immediato, non un progetto da costruire con calma. Il calendario non concede margini: gennaio resta congestionato di impegni e febbraio si annuncia altrettanto intenso. Per questo la dirigenza è orientata verso un profilo pronto, in grado di incidere subito senza bisogno di lunghi tempi di adattamento, come sottolinea il Corriere dello Sport.

