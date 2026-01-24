Dopo Fano ecco le più importanti scoperte archeologiche degli ultimi dieci anni | dai bronzi di san Casciano al portico di Caligola

Dopo Fano, analizziamo le più significative scoperte archeologiche degli ultimi dieci anni in Italia. Dai Bronzi di San Casciano al portico di Caligola, questi ritrovamenti hanno contribuito a ridefinire la comprensione di interi periodi storici. Un patrimonio che testimonia l’importanza delle ricerche archeologiche nel chiarire il passato e arricchire la nostra conoscenza delle civiltà antiche.

Una scoperta archeologica assimilabile per significato al ritrovamento della tomba di Tutankhamon, della scuola di Pitagora a Crotone o del Lapis Niger a Roma prova dell’esistenza dell’Età regia. Il parallelo è stato fatto dal ministro della Cultura Alessandro Giuli per esprimere l’importanza del ritrovamento dei resti della Basilica romana di Vitruvio, figura fondante dell’architettura occidentale, nato nell’antica Fanum Fortunae, oggi Fano, in provincia di Pesaro Urbino. Negli ultimi dieci anni, l’Italia ha vissuto una stagione di scoperte archeologiche cruciali che hanno cambiato la percezione di interi periodi storici. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

