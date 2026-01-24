Donna investita da un' auto ad Eboli | trasportata in ospedale

Una donna di 65 anni è stata investita oggi lungo via San Bernardino a Eboli. Trasportata in ospedale, ha riportato un trauma cranico e politrauma. L’incidente ha suscitato attenzione nella comunità locale, mentre le autorità stanno valutando le cause dell’accaduto e le eventuali responsabilità. La sua condizione è attualmente sotto monitoraggio medico.

Paura, oggi, ad Eboli, dove una 65enne è stata investita mentre percorreva via San Bernardino. Nel violento impatto la donna ha riportato un trauma cranico commotivo e politrauma. I soccorsiLa centrale operativa del 118 ha immediatamente allertato il medico dell'automedica e un'ambulanza della.

