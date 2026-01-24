Donald Trump ha recentemente dichiarato al New York Post l'esistenza di un'arma segreta, chiamata

Donald Trump ha rivelato al New York Post che una nuova arma segreta, da lui chiamata "I l Discombobulator ", è stata fondamentale per il raid Usa che ha portato alla cattura d Maduro. Trump si è vantato che la misteriosa arma "ha reso inutilizzabili le attrezzature (nemiche)" quando gli elicotteri americani sono piombati su Caracas per arrestare Maduro e sua moglie. "Il Discombobulator. Non mi è permesso parlarne ", ha detto. "Non sono riusciti a lanciare i loro razzi. Avevano razzi russi e cinesi, e non ne hanno lanciato nemmeno uno. Siamo arrivati, hanno premuto i pulsanti e non ha funzionato nulla. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Donald Trump, l'arma segreta per cattura Maduro: "Non mi è permesso parlarne"

Jimmy Kimmel e l’attacco a Trump sulla cattura di Maduro: “Criminale e dittatore, ma anche Maduro non è un santo”Dopo la vittoria ai Critics Choice Awards, Jimmy Kimmel torna con il suo show, commentando l’arresto di Maduro.

Trump attacca Venezuela e cattura Maduro, c’è chi dice noL'intervento degli Stati Uniti in Venezuela, con la cattura di Nicolás Maduro, ha suscitato diverse reazioni a livello internazionale.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Trump cattura Maduro e vuole gestire il Venezuela

Argomenti discussi: Trump e la ‘pace’ imposta come arma di propaganda. Teniamo alta l’attenzione; L’arma finanziaria che l’Europa non può usare contro Trump; Perché adesso Bruxelles può alzare il tiro con l’arma dei dazi; Guerra commerciale, l’Ue rispolvera (forse) le armi contro Trump.

Discombobulator, cos'è l'arma segreta degli Stati Uniti. Trump: «Usata per la cattura di Maduro»Una super arma segreta. Donald Trump svela l'esistenza del Discombomulator e racconta che gli Stati Uniti l'hanno utilizzata in Venezuela per la cattura del deposto ... ilmessaggero.it

Trump e l’arma segreta Discombobulator utilizzata nel raid in Venezuela contro Maduro. Cosa sappiamo del sistema in grado di bloccare i missili nemiciIl presidente degli Stati Uniti, in un intervista rilasciata al New York Post, si è lasciato sfuggire che nel blitz per catturare Maduro è stata utilizzata un’arma segreta di cui non mi è consentito ... msn.com

È iniziato il secondo giorno di negoziati trilaterali ad Abu Dhabi tra Russia, Ucraina e Stati Uniti sul piano di pace promosso dal presidente americano Donald Trump. Al centro delle discussioni c'è soprattutto il Donbass, la regione orientale ucraina contesa: - facebook.com facebook

Trump Wrapped 2025: il primo anno di presidenza di Donald Trump secondo Monir Ghassem #propagandalive @MonirMonni x.com