Roberto Donadoni presenta la nuova fase dello Spezia, evidenziando l’importanza di vincere contro l’Avellino per risollevare il club. Durante la prima conferenza stampa nella sala allestita al Comunale di Follo, l’allenatore ha analizzato le sfide attuali, tra prestazioni, mercato e infortuni, e ha parlato del ritorno al Picco come momento di svolta per la squadra.

Prima conferenza stampa nella nuova sala allestita al Comunale di Follo per Roberto Donadoni, che ha fatto il punto in vista della sfida dello Spezia con l’ Avellino tra prestazioni, mercato, infortuni e il ritorno al Picco. Come la squadra si prepara ad affrontare le prossime delicate sfide? "A Palermo abbiamo fatto una buona prestazione, il risultato non è stato positivo ma prendere gol dopo 11 secondi significa partire in salita. La reazione però è stata giusta, abbiamo creato occasioni e lo spirito è stato positivo. Ora giochiamo in casa e serve continuità di prestazione: ogni gara diventa fondamentale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Donadoni L'ora di cambiare rotta: "Spezia, vincere per risollevarsi"

