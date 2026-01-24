Don Milani e De Filis matrimonio da mille alunni | Sospendere qualsiasi ipotesi di accorpamento

Nel 2001, a Terni, è stato istituito l’istituto comprensivo Anastasio De Filis, risultato della fusione tra la scuola media De Filis e la scuola dell’infanzia e primaria De Amicis di via Curio Dentato. Recentemente, Don Milani e De Filis hanno dichiarato di voler sospendere qualsiasi ipotesi di accorpamento, sottolineando l’importanza di mantenere l’identità delle singole istituzioni scolastiche.

Oggi comprende tre ordini di scuola: infanzia, primaria e secondaria di primo grado su tre plessi con 514 alunni divisi.

