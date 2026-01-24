Domani alle 17 al Teatro del Popolo di Castelfiorentino si conclude la rassegna

Ultimo spettacolo della rassegna dedicata alle famiglie "Su il Sipario", che si chiuderà domani alle 17 al Teatro del Popolo di Castelfiorentino con la messa in scena di " La grammatica della fantasia ", una produzione La Piccionaia con l’attrice Emilia Piz e l’interprete e performer LIS (Lingua Italiana Segni) e LISt (Lingua Italiana Segni tattile) Nicola Noro, testo e regia di Carlo Presotto (età consigliata dai quattro anni). Le storie di Gianni Rodari ("Grammatica della Fantasia", "Il libro degli errori") e le invenzioni di Bruno Munari ("Fantasia", "Da cosa nasce cosa") ispirano un percorso divertente e impertinente tra tanti sbagli d’autore per affrontare una tematica importante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Domani in scena “La grammatica della fantasia“

Leggi anche: Il Teatro per le famiglie, al Ferrari di Camposampiero va in scena "Grammatica della fantasia. il museo degli errori"

“La rivolta dei giocattoli della befana”, all'Agricantus la fantasia in scena per i bambiniIl Teatro Agricantus di Palermo presenta “La rivolta dei giocattoli della Befana”, uno spettacolo pensato per i bambini nell'ambito della stagione “Il teatro è una favola vivente”.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Le libere donne di Magliano in scena domani alla scuola Proscaenium; Predappio, in scena la storia del Passatore; Al teatro Cilea di Reggio di scena La Vedova allegra allestita dalla storica compagnia Abbati · ilreggino.it; La vita? Ridiamoci sopra. Domani al Comunale di Cagli il duo comico Ale e Franz in scena con Capitol’ho.

Domani in scena La grammatica della fantasiaUltimo spettacolo della rassegna dedicata alle famiglie Su il Sipario, che si chiuderà domani alle 17 al Teatro del Popolo di Castelfiorentino con la messa in scena di La grammatica della fantasia ... lanazione.it

Rassegna Teatrale Città di Aragona: domani sera in scena Liolà, regia di Federico MarottaAragona- Continua la Prima rassegna teatrale Citta di Aragona 2026, in scena, domani 24 gennaio, alle 20.30, al Teatro Parrocchiale Armonia, l'Associazione culturale Gruppo Teatrale Oi Filoi con Lio ... scrivolibero.it

La musica classica e jazz in scena tutto l’anno: domani apertura con il recital di Paolo Di Sabatino (nella foto) #ilcentro - facebook.com facebook

#duse2526 In scena oggi e domani 'Bollicine', il concerto di fine anno dell’ @Senzaspine_ Sul podio il M° Tommaso Ussardi, con pagine di Rossini, Strauss, Offenbach, Ponchielli e Mozart 26 e 27 dicembre, ore 21 teatroduse.it/spettacoli/bol… x.com