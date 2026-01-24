Doccia troppo calda | questa abitudine quotidiana mette a rischio la salute

La doccia calda è un rito quotidiano apprezzato da molti, specialmente nei mesi freddi o dopo l’attività fisica. Tuttavia, l’abitudine di utilizzare acqua troppo calda può comportare rischi per la salute della pelle e del sistema circolatorio. Conoscere gli effetti di una temperatura eccessiva permette di adottare pratiche più sicure, preservando il benessere personale senza rinunciare a un momento di relax.

Tutti amiamo farla a una temperatura molto alta, soprattutto di inverno o dopo aver fatto sport, ma sarebbe meglio evitare Chi non ama farsi una bella doccia calda rilassante, spesso per sciogliere i muscoli e alleviare lo stress, c'è chi usa acqua praticamente bollente, eppure se tutti sapessero quali sono i pericoli che si celano dietro questa pratica, è possibile che rinuncerebbero a quella che per molti è una "coccola". Quest'abitudine, infatti, può mettere seriamente a rischio la nostra salute, motivo per cui sarebbe meglio evitare una temperatura estremamente elevata quando ci si fa la doccia.

La doccia calda rovina pelle e capelli? Come scegliere la temperatura giustaConcedersi una doccia calda dopo una lunga giornata è per molti uno dei piaceri della vita, soprattutto durante la stagione invernale, anche se non manca chi preferisce non rinunciarvi neanche durante ... gazzetta.it

La doccia troppo calda fa male alla pelleVero. Fare un bagno o una doccia caldi dà molti benefici: può lenire i dolori muscolari e articolari, e aiuta a rilassarsi e a dormire meglio, ma non dà nessun beneficio alla pelle afferma Victoria ... internazionale.it

