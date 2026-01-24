Dobbiamo dirvi una cosa Assia e Manuel dopo C’è posta per te l’annuncio

Manuel Iezzi e Assia Pinto tornano al centro dell’attenzione, questa volta con una notizia che cambia completamente il tono del racconto. I due, tra i protagonisti più discussi della nuova stagione di C’è Posta per Te, hanno annunciato di aspettare il loro primo figlio. Un annuncio che arriva a poche settimane dalla messa in onda della loro storia su Canale 5 e che segna un passaggio decisivo dopo mesi complessi, vissuti sotto gli occhi di milioni di telespettatori. Quando il pubblico li aveva conosciuti, la loro vicenda aveva profondamente diviso. Manuel era arrivato in studio per confessare un tradimento con la vicina di casa, una relazione clandestina durata quattro mesi che aveva spezzato la fiducia di Assia.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

“Cosa abbiamo scoperto”. Assia e Manuel, è successo dopo C’è posta per teIn questa prima puntata di C’è Posta per Te 2026, tra le storie di famiglia e sentimenti intensi, si è affrontato anche un tema difficile: un racconto di tradimenti e di possibilità di ricostruzione.

Manuel e Assia di C’è Posta per Te diventeranno genitori, l’annuncio: “Sei arrivato dopo le cadute”Manuel e Assia, protagonisti della prima puntata di C’è Posta per Te, hanno annunciato la loro gravidanza con un messaggio significativo:

