La Divisione Regionale 1 si avvicina alla seconda fase stagionale, con Budrio e Anzola in testa nei rispettivi gironi. Queste due squadre si distinguono come leader incontrastate, quasi senza rivali. Il torneo prosegue fino al 2 maggio, con le ultime giornate che definiranno le classifiche finali. Un momento importante per le squadre che si contendono la vetta in questa fase cruciale del campionato.

È giro di boa sulle doghe della Divisione Regionale 1, che torna in campo questo fine settimana per il secondo ciclo stagionale che fino al 2 maggio (ultima giornata uguale per entrambi i gironi e con inizio gare fra le 20 e le 21) andrà a formare il girone di ritorno. Stando alla formula, l’ultima classificata di ogni raggruppamento indietreggerà in Divisione Regionale 2, le prime sei classificate disputeranno i playoff (due le promozioni complessive in serie C), mentre le quindicesime classificate si giocheranno il playout per mantenere la categoria. Ma, ça va sans dire, il tragitto è ancora infinitamente lungo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Divisione Regionale 1, alla scoperta delle due squadre che comandono i due gironi. Budrio e Anzola, regine imbattibili. Sono le capoliste quasi senza rivali

