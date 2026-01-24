disordini bologna celtic arrestato uno scozzese

Prima della partita di Europa League tra Bologna e Celtic, si sono registrati disordini nello stadio, con un episodio di resistenza a pubblico ufficiale che ha portato all’arresto di uno dei tifosi scozzesi. Complessivamente, sono state denunciate 47 persone, evidenziando un clima di tensione tra i supporter delle due squadre.

I numeri dei disordini prima della partita di Europa League tra il Bologna e gli scozzesi del Celtic raccontano un clima teso e di scontri nell’area dello stadio: un arresto tra i tifosi del Celtic per resistenza a pubblico ufficiale aggravata e 47 denunciati. Nel corso del pomeriggio di giovedì, nelle fasi antecedenti l’inizio del match tra Celtic e Bfc, un gruppo di cinquanta Hoops (i tifosi del Celtic), ignorando le modalità e i percorsi organizzati dalle autorità per il raggiungimento del Dall’Ara, si sono palesati nei pressi del Bar Dalla, in via Andrea Costa. A seguito di alcune provocazioni verbali rivolte dai tifosi scozzesi nei confronti di un gruppo di circa trenta persone di tifosi bolognesi è scaturita una rissa di alcuni minuti, nel corso della quale c’è stato anche il lancio di alcune bottiglie in vetro e sassi, e l’utilizzo di cinture in cuoio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

