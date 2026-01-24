Disagi per chi viaggia in treno | circolazione interrotta a Firenze tra oggi e domani tutte le misure messe in campo da Rfi

Per lavori di manutenzione, la circolazione ferroviaria tra Firenze Rifredi e Campo di Marte sarà interrotta oggi, 24 gennaio, dalle 15 fino alle 15 del 25 gennaio. Rfi ha adottato tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e limitare i disagi per i viaggiatori durante questa interruzione temporanea. Si consiglia di verificare eventuali aggiornamenti e di pianificare i propri spostamenti di conseguenza.

Un intervento strategico per la mobilità di Firenze. Per questo motivo oggi – 24 gennaio – Rfi interrompe la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Rifredi e Campo di Marte per 24 ore, dalle 15 alla stessa ora di domani, 25 gennaio, come comunicato alcuni giorni fa. Con un’inevitabile ripercussione alla circolazione anche dell’ Alta Velocità, sia di Trenitalia che di Italo. Il punto è infatti nevralgico per gli spostamenti tra Sud e Nord: di fatto l’Italia dell’Alta Velocità sarà tagliata in due. I lavori del cavalcaferrovia stradale Ponte al Pino – una struttura dell’Ottocento che collega i quartieri centrali a Campo di Marte, Coverciano e le zone collinari – sono considerati come una tappa fondamentale nel percorso di rinnovo e potenziamento della viabilità urbana di Firenze e vengono attuati da Rfi in coordinamento con il Comune. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Circolazione ferroviaria interrotta a Firenze tra sabato 24 e domenica 25: tutte le misure messe in campo da RfiTra sabato 24 e domenica 25 gennaio, la circolazione ferroviaria tra Rifredi e Campo di Marte a Firenze sarà sospesa per 24 ore.

