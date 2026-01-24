DIRETTA Fiorentina-Cagliari 0-1 Kilicsoy sblocca la gara

Segui in tempo reale la partita tra Fiorentina e Cagliari, conclusasi con il risultato di 0-1 grazie a un gol di Kilicsoy. La gara è stata caratterizzata da azioni emozionanti, come l'occasione di Gudmundsson che, a un passo dal pareggio, è stato fermato da un intervento decisivo di Caprile. Aggiorna la diretta per non perdere dettagli e sviluppi di questa sfida.

33' GUDMUNDSSON A UN PASSO DAL PARI! Dodo serve nello spazio Gudmundsson che salta Mazzitelli e da due passi calcia in porta, miracolo di Caprile, che copre bene la porta e respinge la conclusione. 26' Piccoli e Gudmundsson scambiano bene in velocità, fa muro la difesa rossoblù: provvidenziale la chiusura da parte di Mina. 24' Calcio d'angolo battuto troppo lungo da Mandragora, palla che si spegne sul fondo. 23' Cross di Dodo sul secondo palo a cercare Ndour, difesa sarda che si rifugia in angolo. 22' Fallo di Ze Pedro su Gudmundsson, il secondo commesso dal difensore del Cagliari nel giro di pochi minuti.

