Differenziata a modo loro

A Tommaso Natale, in via del Pesco 2, i contenitori della raccolta differenziata sono sempre aperti e accessibili, senza supervisione. Questa situazione permette a chiunque di smaltire rifiuti di ogni tipo in qualsiasi momento, creando problemi di gestione e igiene. La presenza costante dei contenitori fuori dai controlli evidenzia la necessità di soluzioni più efficaci per garantire una gestione corretta dei rifiuti e migliorare la qualità del territorio.

In via del pesco 2 a Tommaso Natale i contenitori della differenziata vengono lasciati in pianta stabile fuori senza nessun controllo: chiunque a qualsiasi ora butta rifiuti di tutti i tipi. I contenitori vengono posizionati sotto le finestre delle camere, c'è gente anziana che per il via vai di gente non riesce a riposare, si creano disagi familiari, igienici. Più volte è stato comunicato al condominio di provvedere ma gli utenti del condominio non trovano un accordo, una situazione invivibile con l'arrivo della stagione. Insomma, fanno la differenziata a modo loro.

