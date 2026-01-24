Difesa costiera duello Parco–Comune Pozzi | La burocrazia mette a rischio la sicurezza

Il confronto tra il Comune di Pesaro e il Parco del Monte San Bartolo riguarda la realizzazione di un intervento di difesa costiera a Casteldimezzo. Mentre il parco ha richiesto documentazioni integrative, il Comune sottolinea i rischi derivanti da aumentata burocrazia, che potrebbero mettere a rischio la sicurezza dell’area. La questione evidenzia tensioni tra amministrazioni e enti locali su procedure e interventi di tutela ambientale e sicurezza costiera.

Volano gli stracci tra il comune di Pesaro e l'ente Parco del Monte San Bartolo. Oggetto del contendere: la realizzazione dell'intervento di difesa costiera a Casteldimezzo, per effettuare il quale il parco ha chiesto nelle scorse settimane al Comune documentazioni integrative. A partire lancia in resta, è l'assessore alla Tutela della costa, Riccardo Pozzi che attacca il parco in merito alle richieste avanzate, ritenute "tardive e sproporzionate". Tanto che, sostiene l'assessore, se non si procede con un cambio di rotta, il Comune potrebbe vedersi costretto a restituire i fondi regionali stanziati per l'intervento.

