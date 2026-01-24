Il benessere animale è un tema sempre più presente nel dibattito pubblico. Le colonie feline, spesso gestite da volontari, rappresentano un aspetto importante di questa realtà. Dietro queste iniziative c’è un impegno costante per garantire condizioni dignitose ai gatti, promuovendo un equilibrio tra tutela animale e sensibilità comunitaria.

Non solo il lupo: tra i temi che fanno discutere c’è anche quello del benessere animale e delle colonie feline che ospitano sempre più gatti. Il circolo Legambiente le Cesane di Urbino da voce ad alcuni volontari che si prendono cura degli animali randagi nelle colonie nei comuni dell’entroterra come quelle di Montecalvo in Foglia o Urbino. Qui i volontari sfamano regolarmente i gatti, puliscono l’area, i ripari, le ciotole e verificano che gli animali stiano bene. "Prendersi cura di una colonia – spiega Legambiente – richiede un grosso dispendio di energie e di tempo, ma le difficoltà maggiori sono legate alla mancanza di risorse e di supporto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Dietro le nostre colonie feline c’è un gran lavoro dei volontari"

Leggi anche: “Colonie Feline”: presidio per la salvaguardia di gatti randagi

Leggi anche: Colonie feline censite, tabelle identificative sui pali della pubblica illuminazione

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Colonie da salvare. Ma troppa burocrazia frena gli investitoriLe nostre ex colonie marine sono balene ’spiaggiate’ nel mare magnum della burocrazia, che fa scappare gli investitori dalla Riviera.... Le nostre ex colonie marine sono balene ’spiaggiate’ nel ... ilrestodelcarlino.it

+160k Siamo una community che cresce ogni giorno, fatta di persone che scelgono di seguirci, di credere nelle nostre iniziative, di condividere la nostra azienda e soprattutto le nostre passioni. Dietro ogni follower c’è curiosità, fiducia, amore per il buon cibo - facebook.com facebook