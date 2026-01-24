Diavoli pronti a prendersi il titolo d’inverno

I Diavoli si preparano a concludere il girone di andata affrontando Mogliano Veneto, a pochi chilometri da Venezia. Alla ricerca del titolo virtuale di campioni d’inverno, la squadra si impegna per ottenere una prestazione positiva e consolidare la propria posizione in classifica. Un’ulteriore tappa importante in un percorso di crescita e continuità, che potrebbe confermare le ambizioni stagionali.

Alla ricerca del titolo virtuale ma nobile di campioni d’inverno, i Diavoli visitano Mogliano Veneto, a un tiro di schioppo da Venezia, per concludere con un’altra nota positiva il girone di andata. Il calcio d’inizio allo stadio Quaggia è alle 14.30 e il match sarà trasmesso live sul sito The Rugby Channel. I veneti sono sesti in classifica e tuttora speranzosi di conquistare un posto nei play-off, anche se dopo la scorsa giornata le quattro grandi - Reggio, Padova, Viadana e Rovigo - hanno preso un bel vantaggio sulle inseguitrici. Non è il primo duello di stagione tra i leoni di Mogliano e i granata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

