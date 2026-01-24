Diabete si avvicina il sogno dell'insulina in pillola | scienziati giapponesi creano formula orale stabile

Un team di scienziati giapponesi ha annunciato la creazione di una formula orale stabile di insulina, rappresentando un possibile passo avanti nella gestione del diabete. Questa innovazione potrebbe offrire ai pazienti un’alternativa più semplice e comoda alle iniezioni tradizionali, migliorando la qualità della vita e la compliance terapeutica. La ricerca continua per verificare efficacia e sicurezza di questa soluzione innovativa.

