Nel 2023 sono stati investiti 320.000 euro per la manutenzione straordinaria della Linea 2 del depuratore di Comacchio. Questo intervento, di rilevante importanza per l’impianto, ha garantito il corretto funzionamento e la tutela ambientale della zona. La manutenzione è parte di un programma volto a mantenere efficienti le infrastrutture idriche del territorio, assicurando servizi affidabili e sostenibili.

Sono 320mila gli euro spesi per i lavori di manutenzione straordinaria della Linea 2 del depuratore di Comacchio, uno degli impianti più importanti del territorio, portati a termine lo scorso anno. Il depuratore di Comacchio ha una potenzialità complessiva di circa 180 mila abitanti equivalenti ed è strutturato su quattro linee depurative. Nel tempo, ciascuna linea ha manifestato la necessità di interventi di manutenzione e ripristino, sia per quanto riguarda le opere edili sia per le componenti elettromeccaniche. Per questo motivo si è scelto di intervenire progressivamente, lavorando ogni anno su una linea alla volta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Depuratore, 320mila euro per la manutenzione

Lotteria Italia, pioggia di premi nel casertano: vinti 320mila euroNell'edizione 2025 della Lotteria Italia, il Casertano si distingue per due vincite importanti.

Leggi anche: Rilancio del Mercatino. Iniezione da 320mila euro al via il secondo lotto

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Depuratore, 320mila euro per la manutenzione; Depuratore di Comacchio: completata la manutenzione straordinaria della Linea 2; Nei giorni scorsi l’incontro Arca – Iren acqua Reggio – Sindaci.

Depuratore, 320mila euro per la manutenzioneSono 320mila gli euro spesi per i lavori di manutenzione straordinaria della Linea 2 del depuratore di Comacchio, uno ... ilrestodelcarlino.it

Nuove condotte per il depuratore: strade chiuse a Sestri Levante e scavi in BaiaSestri Levante – A Sestri Levante proseguono secondo il cronoprogramma i lavori di realizzazione del nuovo depuratore in località Ramaia che entrerà in funzione a fine 2027. ilsecoloxix.it