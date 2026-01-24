Il romanzo di Emilia Tartaglia Polcini, “Asia, la ligure che approdò nel Sannio”, ricostruisce una storia vera di deportazione dei liguri apuani. L’evento si terrà il 24 gennaio presso Ca’ Lunae a Sarzana, con la partecipazione degli Amici di Luni e il patrocinio del Consorzio “Il Cigno”. La presentazione offre un’occasione per approfondire un episodio storico legato alla nostra regione, attraverso un testo che unisce ricostruzione storica e narrazione

Sarzana, 24 gennaio 2026 – Sabato 24 gennaio, nell’incantevole scenario di Ca’ Lunae di Paolo Bosoni, gli Amici di Luni, in collaborazione con il Consorzio “Il Cigno” riapriranno il salotto letterario con la presentazione del libro della scrittrice beneventana Emilia Tartaglia Polcini, dal titolo “Asia, la ligure che approdò nel Sannio”. Si tratta di una narrazione intensa ed emotiva che dà voce e restituisce memoria al drammatico episodio storico della deportazione dei Liguri Apuani nel Sannio, avvenuta tra il 180 e il 179 a.C., attraverso una efficace contaminazione tra creazione letteraria e rigorosa storiografia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Deportazione dei liguri apuani, nel romanzo dedicato ad Asia si ricostruisce una storia vera

Leggi anche: Sandokan è tratto da una storia vera? Ecco la trama del romanzo 'Le Tigri di Mompracem' di Emilio Salgari del 1900, che ispira la serie con Can Yaman

Leggi anche: Zvanì - Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli, il film stasera in tv: trama, cast, storia vera

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Tra storiografia e fiction, Tartaglia Polcini romanza il destino dei Liguri Apuani deportati dai Romani.

Deportazione dei liguri apuani, nel romanzo dedicato ad Asia si ricostruisce una storia veraSarzana, 24 gennaio 2026 – Sabato 24 gennaio, nell’incantevole scenario di Ca’ Lunae di Paolo Bosoni, gli Amici di Luni, in collaborazione con il Consorzio Il Cigno riapriranno il salotto letterario ... lanazione.it

Nel nome di Nella Attias: Coreglia Ligure e il Giorno della Memoria Ci sono luoghi che sembrano silenziosi, ma che in realtà custodiscono tutto. A #Coreglia Ligure, nel punto da cui il 21 gennaio 1945 ventinove persone furono avviate verso la deportazione a - facebook.com facebook