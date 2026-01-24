Il cugino di Youssef, vittima di un omicidio a La Spezia, esprime il suo punto di vista sulla situazione locale. In un commento inatteso, sottolinea come il problema principale siano i cosiddetti “maranza” e critica l’immigrazione di persone con precedenti criminali. La sua posizione, condivisa da alcuni, mette in discussione le politiche di integrazione e sicurezza nella città ligure.

Il cugino di Youssef, ucciso a coltellate a La Spezia, e come lui di fede cristiana, spiazza i progressisti: «Il problema sono i maranza, oggi facciamo entrare gente che era già criminale nel proprio Paese». Da giorni illustri commentatori e politici progressisti vanno ripetendo che per combattere la violenza diffusa bisogna non tanto varare nuove misure repressive o spargere più agenti del territorio, ma occuparsi del disagio giovanile e ascoltare i ragazzi. È una teoria interessante, motivo per cui speriamo con tutto il cuore che tutte queste personalità autorevoli tengano fede ai loro propositi e ascoltino la voce di un ragazzo. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Delitto La Spezia, sfogo del cugino di Youssef: basta maranza, viva gli agenti

Omicidio a scuola La Spezia, il cugino di Youssef: ‘Non è raptus’, il legale di Atif: ‘Passato di sofferenze’A La Spezia, si indaga sull’omicidio avvenuto in una scuola, con il cugino di Youssef che definisce l’evento come “un omicidio programmato” e non un raptus.

Aba Youssef ucciso a La Spezia, l’ipotesi di una foto modificata con l’intelligenza artificiale all’origine del delittoA La Spezia, la morte di Abanoub Youssef, studente di 18 anni, ha suscitato attenzione per un'ipotesi: una foto manipolata con intelligenza artificiale potrebbe aver contribuito al suo omicidio.

