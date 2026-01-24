Decollo al London Stadium mentre Summerville dà vita al tentativo di sopravvivenza del West Ham con un brillante colpo di testa contro il Sunderland

Il West Ham affronta il Sunderland al London Stadium in una partita decisiva per la loro permanenza in Premier League. Con un gol di Crysencio Summerville, il team londinese cerca di rafforzare la propria posizione in classifica. Una vittoria potrebbe rappresentare un passo importante nel tentativo di evitar? la retrocessione. Segui con noi gli sviluppi di questa sfida fondamentale per le sorti del club.

2026-01-24 14:58:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Il tentativo di sopravvivenza del West Ham ha preso più ritmo quando Crysencio Summerville li ha brillantemente portati in vantaggio con un gol iniziale contro il Sunderland. Gli Hammers sono entrati in partita cercando di registrare vittorie consecutive in Premier League dopo aver terminato una serie di 10 partite senza vittorie nell’ultima partita in casa del Tottenham. I nervi erano palpabili allo Stadio di Londra con questa partita così importante per le loro speranze di sopravvivenza e un inizio poco convincente per i padroni di casa non ha fatto altro che peggiorare le cose.🔗 Leggi su Justcalcio.com

West Ham-Sunderland (sabato 24 gennaio 2026 ore 13:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Equilibrio al London StadiumAnalisi e aggiornamenti sulla sfida West Ham-Sunderland, in programma sabato 24 gennaio 2026 alle 13:30 al London Stadium.

Pronostico West Ham-Sunderland: seconda volta in stagioneIl confronto tra West Ham e Sunderland, in programma sabato alle 13:30, si inserisce nella ventitreesima giornata di Premier League.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

VIDEO 29 DICEMBRE 2014 A causa del rientro parziale del carrello alare destro, dopo il decollo da London Gatwick (LGW), il Boeing 747-443 di Virgin Atlantic Airways G-VROM "Barbarella" (CN / LN 32339 / 1275 - attivo come Atlas Air N481MC), del volo V - facebook.com facebook