De Luca | rivendico con orgoglio che la Campania è tra le poche regioni italiane ad avere un bilancio sanitario in attivo

Vincenzo De Luca ha dichiarato che la Campania è tra le poche regioni italiane a vantare un bilancio sanitario in attivo. Durante un intervento in diretta social, l'ex Governatore ha sottolineato questa conquista come risultato di politiche mirate e attenzione alla gestione del sistema sanitario regionale. La sua analisi si inserisce nel contesto delle sfide e delle strategie adottate per mantenere un equilibrio finanziario nel settore salute.

L'ex Governatore della Campania e futuro Sindaco di Salerno (anche se nella diretta non ha in alcun modo accennato a questo passo) Vincenzo De Luca, durante il suo intervento in diretta social del venerdì, ha affrontato una serie di temi cruciali per la Campania, ponendo particolare attenzione sulla sanità e sulla gestione del progetto Bagnoli.

