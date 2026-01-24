Dario Sammartino è il nuovo talent di PokerStarsNews

Dario Sammartino, noto pokerista italiano, entra a far parte di PokerStarsNews come nuovo talent. Questa collaborazione rafforza l’impegno del sito nel offrire contenuti aggiornati e approfondimenti sul mondo del poker. Con una carriera ricca di successi, Sammartino rappresenta un punto di riferimento per gli appassionati e gli sportivi del settore. L’accordo segna un passo importante per entrambe le realtà, aprendo nuove opportunità di approfondimento e crescita.

Il 2026 inizia davvero con il botto. Il sito di informazione e il pokerista più conosciuto e vincente d'Italia annunciano la nuova partnership. Sammartino entra nel progetto editoriale targato PokerStarsNews. Il vicecampione del mondo 2019 era già stato protagonista di un video blog. Ora l'accordo è stato messo nero su bianco L'accordo era nell'aria ma bisognava aspettare che le parti mettessero tutto nero su bianco. Nella settimana del PokerStars Open di Campione d'Italia la nuova partnership è stata ufficializzata: Sammartino diventa il nuovo talent del sito d'informazione.

