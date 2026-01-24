Danilo de Andrade, ex allenatore e scopritore di Giovane ai tempi del Corinthians, commenta il nuovo acquisto del Napoli. Con una lunga esperienza nel calcio brasiliano, Andrade sottolinea la rapidità e la capacità di finalizzazione del giovane, evidenziando anche la sua personalità. In un’intervista esclusiva a TMW, Andrade fornisce una panoramica sulla crescita e le qualità che rendono Giovane un elemento interessante per la squadra partenopea.

Intervistato in esclusiva da TMW, Danilo de Andrade ha parlato di Giovane, neoacquisto del Napoli. Una voce autorevole, considerando che Andrade lo ha praticamente lanciato nel calcio che conta ai tempi del Corinthians. Le parole di Andrade. Danilo, che ricordo ha di Giovane ai tempi del Corinthians? «Ho lavorato con Giovane nel settore giovanile del Corinthians e posso dire che è sempre stato un attaccante con molta velocità e un’ottima finalizzazione, un jolly in grado di spaziare su tutto il fronte offensivo. In Under 20 la sua stella brillava già in modo limpido.» C’è un episodio o un aneddoto che lo rappresenta meglio? «Il calcio è così: le opportunità arrivano e lui è stato bravo a sfruttare la chance che ha avuto al Verona. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Danilo de Andrade (l’allenatore che ha lanciato Giovane): «È molto rapido e finalizza bene. La personalità non gli manca»

Leggi anche: Giovane continua a stregare gli osservatori nerazzurri. Il giovane brasiliano può portare una caratteristica che manca alla Pinetina

Leggi anche: Mourinho: «Sarà dura contro il Napoli, hanno un allenatore che prepara molto bene le sue squadre» (Record)

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Danilo de #Andrade (l’allenatore che ha lanciato #Giovane): «È molto rapido e finalizza bene. La personalità non gli manca» Andrade lo conosce dai tempi del Corinthias. A Tmw: «Ora è il momento della sua affermazione, farò il tifo per lui perché possa spacc - facebook.com facebook