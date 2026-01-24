Dal taglio dell’Irpef agli aumenti salariali di gennaio 2026 La cura economica italiana funziona

A gennaio 2026, l’Italia introduce importanti novità economiche, tra cui il taglio dell’Irpef per redditi tra 28mila e 50mila euro, che scende dal 35% al 33%. Inoltre, sono previsti aumenti salariali legati all’avvio del nuovo contratto nazionale nei settori dell’Istruzione e della Ricerca. Questi interventi mirano a sostenere il sistema economico e migliorare il benessere dei lavoratori.

Tra le novità economiche più importanti di gennaio 2026 figurano il taglio dell’Irpef per per i redditi tra i 28mila e i 50mila euro, che passa dal 35% al 33% e gli aumenti per l’avvio del contratto nazionale di lavoro nei settori dell’Istruzione e della Ricerca. Le fasce di reddito più avvantaggiate dalla prima misura sono ovviamente quelle che si avvicinano al limite massimo, ossia 50mila euro. Ma anche quelle che guadagnano di più possono usufruire dei benefici perché, come ricorda Skytg24, su di loro lo sconto dedicato va a coprire una fetta di reddito più robusta rispetto alle altre. La cura economica italiana funziona: il taglio dell’Irpef. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Leggi anche: Stipendi, aumenti netti da gennaio con il taglio dell'Irpef: come cambia la busta paga. Le simulazioni

Argomenti discussi: Irpef e rinnovo contratti, per chi aumenta lo stipendio a gennaio?; I dati diffusi nei giorni scorsi dalla CGIA di Mestre aiutano a capire meglio cosa sta accadendo sul fronte del fisco in Italia da quando siamo al governo. I numeri sono chiari: negli ultimi anni le famiglie italiane hanno pagato meno tasse, il carico fiscale sui nucle; Che cos’è il cuneo fiscale?; Irpef e stipendi, taglio delle tasse e aumenti in busta paga: le novità dal 2026.

