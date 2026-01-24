Dal succo di cetriolo all' internal cooling | i rimedi anti-caldo dei tennisti

Durante le partite di tennis, i professionisti adottano diversi rimedi per contrastare il caldo e mantenere la concentrazione. Bevande fredde, panni sulla nuca e snack mirati sono alcuni strumenti usati per abbassare la temperatura corporea, prevenire crampi e migliorare le prestazioni. In questo articolo, analizziamo le strategie dei tennisti e condividiamo suggerimenti pratici che anche chi gioca a livello amatoriale può adottare per affrontare al meglio le alte temperature.

Agli Australian Open il tennis è solo metà della storia. L'altra metà è una battaglia silenziosa: quella contro il caldo. Non il piacevole caldo "da spiaggia". Parliamo di caldo che ti prosciuga le energie, che ti fa rallentare i riflessi, che ti svuota la testa prima ancora delle gambe. Per questo Melbourne, a gennaio, è una specie di laboratorio estremo: chi vuole restare in partita deve imparare a gestire la temperatura del corpo come gestisce un rovescio. E qui entrano in scena i "rimedi da campioni": ghiaccio in ogni forma possibile, bevande ghiacciate, cappellini bagnati, granita, elettroliti, banane.

