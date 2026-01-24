Jannik Sinner ha affrontato un match difficile agli Australian Open, rischiando anche il ritiro nel terzo turno. Dopo una lunga battaglia contro Eliot Spizzirri, il tennista italiano è riuscito a conquistare la vittoria in rimonta, con un punteggio di 4-6, 6-3, 6-4, 6-4, dopo quasi quattro ore di gioco. Un risultato che testimonia la sua tenacia e determinazione in un torneo molto impegnativo.

Jannik Sinner ha visto probabilmente da molto vicino la sconfitta nel terzo turno degli Australian Open, ma alla fine è riuscito a far suo un soffertissimo match contro l’americano Eliot Spizzirri, vincendo in rimonta con il punteggio di 4-6 6-3 6-4 6-4 dopo tre ore e quarantacinque minuti di gioco. Il numero due del mondo si è trovato in preda a fortissimi crampi nel corso del terzo set e solamente la sospensione per il caldo lo ha salvato dal perdere quel set (decisione consigliata anche dal suo staff tecnico) e forse anche dalla decisione di ritirarsi. Una pausa fondamentale e che ha dato il tempo a Sinner di riprendersi e di affrontare in maniera completamente diversa il resto del match. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - DAL BARATRO AL SOLLIEVO! Jannik Sinner va vicino al ritiro, poi batte Spizzirri in un match drammatico

Sinner va avanti di due set poi Gaston è costretto al ritiroNel primo turno degli Australian Open, Jannik Sinner si impone dopo aver vinto i primi due set, grazie a una prestazione solida.

Jannik Sinner bloccato dai crampi e in difficoltà con Spizzirri, ma il match viene sospeso!Nel terzo turno degli Australian Open, Jannik Sinner ha incontrato difficoltà a causa di crampi durante il match contro Spizzirri, che è stato temporaneamente sospeso.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Processo Ferragni, dall'accusa di truffa aggravata al proscioglimento: come si è arrivati alla sentenza.

Dall’amore per la ceramica al sollievo dei bambini, nel segno di mia madrePeter Thun Hohenstein, imprenditore altoatesino, nel 2006 ha creato la Fondazione Lene Thun, per portare sollievo nei reparti oncologici pediatrici attraverso la ceramico-terapia. «Credo profondamente ... vita.it