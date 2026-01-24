Dai pirati somali agli Houthi | quando scatta il codice di sicurezza delle navi Sisto Confitarma | Nelle tensioni geopolitiche restiamo il mezzo più flessibile

In un contesto di tensioni geopolitiche e instabilità maritime, il codice di sicurezza delle navi diventa fondamentale per garantire la tutela delle rotte commerciali. Sisto di Confitarma sottolinea come, nonostante le sfide internazionali, il settore marittimo rimanga un mezzo di trasporto flessibile e affidabile, contribuendo alla crescita dei traffici nei porti italiani.

Roma, 24 gennaio 2026 – Acque agitate, tra guerre e dazi. Eppure gli ultimi numeri ci dicono che le merci movimentate nei porti italiani sono in aumento. Come si spiega questo miracolo? Luca Sisto, direttore generale Confitarma (Confederazione italiana armatori - “rappresentiamo tutti i settori merceologici della navigazione, questo è il nostro vanto” – mette subito in luce un dato: “La caratteristica del nostro mondo è la flessibilità. La logistica marittimo-portuale, in particolare marittima, per sua stessa natura è un’infrastruttura mobile di trasporto. Per cui si adatta più facilmente di altre industrie alle tensioni geopolitiche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Cos’è il codice di sicurezza delle navi. Sisto (Confitarma): “Nelle tensioni geopolitiche restiamo il mezzo più flessibile”Il codice di sicurezza delle navi è un insieme di norme e procedure che garantiscono la sicurezza delle operazioni marittime e la protezione delle merci a bordo.

