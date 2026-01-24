Dai magistrati ai mattoncini Lego | una settimana da cittadini attivi per gli studenti del Righi

Gli studenti del Righi partecipano ogni anno alle “Giornate di cittadinanza attiva”, un’occasione per approfondire temi culturali, sociali e storici attraverso diverse iniziative. Questa settimana dedicata alla partecipazione civica mira a stimolare il senso di responsabilità e consapevolezza tra i giovani, offrendo spazi di confronto e riflessione su temi attuali e storici, in un percorso formativo volto a promuovere l’impegno civico e la conoscenza del patrimonio comune.

Le "Giornate di cittadinanza attiva" al Righi sono ormai una tradizione. Anche quest'anno, l'evento torna con venti iniziative di approfondimento su temi culturali, sociali e storici. Oltre cento ore di lezioni, laboratori, incontri che coinvolgeranno tutta la comunità scolastica con gli.

