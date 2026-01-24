Aboubakar Soumahoro, figura pubblica nota per il suo impegno sociale, ha recentemente intrapreso un percorso di trasformazione politica. Dopo aver rappresentato temi legati ai diritti e alla solidarietà, sembra ora orientarsi verso una posizione più vicina alle forze di destra. Questa evoluzione segna un passo importante nel suo percorso, stimolando riflessioni sulle dinamiche politiche e sui cambiamenti personali di una figura pubblica in continua evoluzione.

Aboubakar Soumahoro sembra aver cambiato radicalmente posizione e con una giravolta a 360 gradi ancora in evoluzione si sta accomodando a destra. Non è il primo che lo fa ma il suo percorso è quanto meno singolare, perché Soumahoro è partito come simbolo delle lotte dei braccianti e degli "invisibili" nelle campagne del Mezzogiorno e ora si è fatto promotore del Made in Italy e delle imprese, dopo aver sostenuto la necessità di aiutare i migranti a non andare via dal loro Paese. Un totale rovesciamento della narrazione: quello che prima era il paladino del diritto alla mobilità e dell'accoglienza senza riserve, oggi declina il tema migratorio attraverso la lente del " diritto a non emigrar e", sostemuto da sempre dalla destra e dal centrodestra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dagli stivali sporchi al Made in Italy: la parabola di Soumahoro

