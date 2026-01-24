da ridolfi a canfora nel nome di bobbio

Il saggio di Norberto Bobbio "Il futuro della democrazia" è il testo di analisi che fa da guida alle riflessioni al centro del ciclo di conferenze "Passato e futuro della Repubblica democratica" promosso dalla Fondazione Radici della Sinistra di Cesena grazie all’amicizia e alla collaborazione con Maurizio Viroli, professore emerito dell’Università di Princeton e professor of government dell’Università del Texas (Austin). Gli eventi avranno luogo con cadenza mensile, da gennaio a giugno 2026, e vedranno la partecipazione di importanti studiosi di fama nazionale. Lunedì 26 gennaio 2026, alle ore 18, presso l’Aula magna della Malatestiana, Tommaso Greco (ordinario di Filosofia del diritto dell’Università di Pisa) terrà la lezione inaugurale, intitolata ‘Bobbio e la democrazia’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L'articolo ripercorre la figura di Armando Cossutta, figura chiave del comunismo italiano, attraverso ricordi e testimonianze di D'Alema, Canfora e Bindi.

