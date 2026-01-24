Da Ricardinho a Brozovic e al rifiuto di Rulli | storie di coccodrilli

Stasera il Marsiglia di De Zerbi torna in campo contro il Lens. Chissà se il portiere Rulli stavolta accetterà il coccodrillo dietro la barriera. Mercoledì, contro il Liverpool, non lo ha voluto e Szoboszlai lo ha punito, calciando la palla sotto i tacchetti francesi. Capello, in tv, si è indignato per l'omissione. Don Fabio teneva un coccodrillo davanti alla difesa (Desailly). L'invenzione del rettile da barriera è datata 2013: Ricardinho si sdraiò per primo in un Figueirense-Palmeiras. I brasiliani miravano spesso sotto le scarpe, Ronaldinho era uno specialista. Serviva l'antidoto. Ma noi facciamo partire la storia da Barcellona-Inter, 28-10-2018.

