da nantong a siena venti studenti cinesi alle prese con le biotecnologie

Il Rettore Roberto Di Pietra e la Pro-Rettrice Vicaria Donata Medaglini hanno incontrato, venerdì 23 gennaio in Rettorato, una delegazione di studentesse e studenti del Siena College of Future Biotechnology di Nantong (Cina), la neonata istituzione frutto della collaborazione tra l’ Ateneo senese e l’ Università di Nantong. I venti partecipanti, iscritti ai corsi di doppio titolo in Biotecnologie, Matematica e Ingegneria informatica e dell’informazione, hanno avuto l’opportunità nel periodo dal 19 al 23 gennaio di seguire lezioni tenute dai docenti dell’ Università di Siena nei rispettivi ambiti di studio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

