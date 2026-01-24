Sinner ha affrontato diverse sfide nei suoi incontri, tra cui un match con Spizzirri in cui è stato in difficoltà. Tuttavia, questa non è la prima volta che l’azzurro si trova in situazione critica: in passato ha saputo rimontare e conquistare la vittoria. Da Medvedev a Dimitrov, ecco le quattro occasioni in cui Sinner ha rischiato il ko, ma ha saputo reagire e trionfare.

Dopo una prima settimana di Australian Open tutt’altro che memorabile, con ben poche sorprese, Eliot Spizzirri, americano di origini calabresi, ha sognato il colpaccio contro Jannik Sinner. Il n.85 al mondo ha vinto il primo set, e soprattutto si è trovato avanti di un break nel terzo con l’azzurro contratto dai crampi e quasi sconfitto dal caldo asfissiante di Melbourne. Poi la chiusura del tetto, in ottemperanza al protocollo che tutela i giocatori dal calore estremo, ha “dato una mano” a Sinner, che ha finito per vincere 4-6 6-3 6-4 6-4. “Sono rimasto calmo e sono stato fortunato”, ha confessato l’azzurro dopo la vittoria. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Da Medvedev a Dimitrov: le 4 volte in cui Sinner rischiò il ko, poi rimontò e infine trionfò

