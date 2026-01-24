Da Dresda a Napoli | Lorenzo e Anna Maddalena Ghielmi ospiti della Pietà de’ Turchini

Lorenzo e Anna Maddalena Ghielmi, rispettivamente clavicembalista e violonista, portano il loro talento da Dresda a Napoli, ospiti della Pietà de’ Turchini. L’evento propone un dialogo musicale tra strumenti antichi, eseguito nella cornice di Santa Caterina da Siena, offrendo un confronto tra la raffinatezza del clavicembalo e la sensibilità del violino in un’esperienza intima e raffinata.

Da Dresda a Napoli, la musica delle corti sassoni a Santa Caterina da Siena con Lorenzo e Anna Maddalena Ghielmi: tra La raffinatezza del clavicembalo e la delicata potenza del violino in un imperdibile dialogo musicale tra padre e figlia. Musiche di Pisendel e Bach. Imperdibile concerto della prestigiosa Fondazione Pietà de' Turchini, in programma domenica 25 gennaio (ore 18.00) presso la Chiesa di Santa Caterina da Siena, a Napoli, nell'ambito della fortunata rassegna "Oltre": la 28ª stagione concertistica della Fondazione Pietà de' Turchini. Organista e clavicembalista di fama internazionale, Lorenzo Ghielmi è una figura centrale nell'interpretazione della musica barocca, in particolare dell'opera di Johann Sebastian Bach.

