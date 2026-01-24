Secondo le recenti disposizioni della Manovra 2026, il costo per l’adeguamento della revisione auto subirà un aumento di circa 9-10 euro, portando la tariffa complessiva tra 79 e quasi 90 euro. Questa variazione rappresenta un adeguamento alle nuove normative e si applica ai veicoli soggetti alla revisione periodica, senza alterare significativamente il costo complessivo per gli automobilisti.

In base alle ultime disposizioni legate alla Manovra 2026, l’aumento della tariffa per la revisione auto sarà significativo e dovrebbe aggirarsi intorno ai 9-10 euro in più rispetto al costo attuale. La tariffa ministeriale (la quota che va all’officina) dovrebbe salire di 9,18 euro. Considerando l’IVA e i diritti fissi, il costo totale per effettuare la revisione presso un centro autorizzato passerà dagli attuali 79,02 euro a una cifra molto vicina ai 90 euro (stimata tra gli 88,20 e i 90 euro a seconda delle commissioni applicate). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Da 79 a quasi 90 euro per adeguamenti

Leggi anche: Il panettone di "casa" Prada da 90 euro al chilo (e la sua scatola da oltre 800 euro)

Leggi anche: Scandalo Barcellona, 79 operai irregolari nel cantiere del Camp Nou: multe da un milione di euro

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Da 79 a quasi 90 euro per adeguamenti; Nel 2024 quasi la metà dell’elettricità consumata in UE proveniva da fonti rinnovabili; Riflessioni a margine sulla data dell’eruzione del 79 d.C.; Voli aerei, le 10 mete più economiche del 2026 e quando conviene prenotare: la classifica.

Da 79 a quasi 90 euro per adeguamentiIn base alle ultime disposizioni legate alla Manovra 2026, l’aumento della tariffa per la revisione auto sarà significativo e ... quotidiano.net

Quasi mezzo milione di euro per finanziare almeno 99 progetti - facebook.com facebook

Economia del mare: quasi 3 milioni di euro per le PMI. Presentato a #Trieste il progetto transfrontaliero “Leap to blue” #fvg @UniTrieste x.com