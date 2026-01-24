cyber tm tyre di pirelli rivoluziona la sicurezza e fa incetta di premi

Cyber TM Tyre di Pirelli rappresenta un avanzamento significativo nel settore delle gomme, combinando innovazione e sicurezza. La tecnologia, premiata a livello internazionale, punta a migliorare le prestazioni e la protezione degli automobilisti. Con un approccio sobrio e rigoroso, Pirelli continua a investire in soluzioni all’avanguardia per offrire prodotti affidabili e performanti, contribuendo a un’esperienza di guida più sicura e consapevole.

La tecnologia Pirelli CyberTM Tyre ha fatto incetta di premi internazionali nell’anno che si è appena chiuso. Dopo essere stata consacrata negli USA dagli Autotech Breakthrough Awards come la tecnologia più innovativa nel settore dei pneumatici, Pirelli CyberTM Tyre ha ricevuto altri tre prestigiosi riconoscimenti internazionali: in Francia, all’ottava edizione degli Automobile Awards nella categoria ’Sicurezza’, dalla giuria indipendente Autobest che rappresenta 32 Paesi europei e dalla società statunitense di market analysis Frost & Sullivan che ha nominato Pirelli ’Company of the year’. La tecnologia sviluppata da Pirelli anticipa i rischi e rende la guida più sicura e intelligente grazie ai sensori integrati nei pneumatici, connessi alla centralina della vettura, il sistema trasmette in tempo reale dati provenienti dalla strada, e consente ai sistemi di controllo di intervenire tempestivamente, ad esempio frenando in anticipo o riducendo gli spazi di frenata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Pirelli Cyber Tyre fa il pieno di premi: tre riconoscimenti internazionali per la sicurezza "guidata dai dati"

A Pirelli Cyber Tyre tre nuovi premi internazionali per innovazioni sicurezza

