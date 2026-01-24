Crystal Palace-Chelsea domenica 25 gennaio 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici Chalobah può colpire ancora

Domenica 25 gennaio 2026 alle ore 15:00 si sfidano Crystal Palace e Chelsea. Analizziamo le formazioni, le quote e i pronostici di questa gara, con particolare attenzione alla possibile continuità di Chalobah. Un momento complicato per il Crystal Palace, reduce da dieci sconfitte consecutive, mentre il Chelsea cerca di risollevarsi in un campionato difficile. Ecco i dettagli per un confronto equilibrato e informato.

Tempi duri per il Crystal Palace che ospita il Chelsea in un momento difficile per il club, che non vince da dieci partite in tutte le competizioni e che è stato protagonista di una serie di notizie non certo positive. Prima Marc Guehi che se ne va al Man City, poi Oliver Glasner che annuncia.

