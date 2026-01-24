Crosetto | Trump sull’Afghanistan? Sui soldati italiani non accettiamo lezioni E il tycoon fa retromarcia ma solo sugli inglesi

Recentemente, Donald Trump aveva criticato i soldati europei coinvolti in Afghanistan, suscitando reazioni contrastanti. In seguito, il tycoon ha fatto marcia indietro, esclusivamente sugli inglesi, lasciando inalterate le sue posizioni riguardo ai contingenti italiani e agli alleati europei. La vicenda ha riacceso il dibattito sulle relazioni internazionali e sull’impegno delle forze NATO nel conflitto afgano.

Qualcuno si è irritato. Anzi, qualcuno non l’ha fatto passare in sordina. Recentemente il presidente americano Donald Trump aveva attaccato i contingenti europei della Nato intervenuti nel conflitto in Afghanistan. «Stavano lontani dal fronte», ha detto il tycoon, sminuendo missioni in cui, negli anni, hanno perso la vita ben 54 soldati italiani. Davanti a queste dichiarazioni sono partite le repliche sia inglese ( da parte del principe Harry e del primo ministro Keir Starmer), che italiane, da parte del ministro della Difesa Guido Crosetto. «Non possiamo e non vogliamo accettare analisi superficiali e sbagliate.🔗 Leggi su Open.online

Afghanistan, Trump aggiusta il tiro: "I soldati inglesi sono stati grandi e coraggiosi"Il presidente statunitense Donald Trump ha recentemente rivisto le sue dichiarazioni sul ruolo delle truppe NATO in Afghanistan, riconoscendo il coraggio e l’impegno dei soldati britannici.

Afghanistan e le parole di Trump, Crosetto: “Non accettiamo analisi superficiali da parte di nessuno”L’attenzione sulla situazione in Afghanistan si è riaccesa con le recenti dichiarazioni di Donald Trump, commentate da Guido Crosetto.

